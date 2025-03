AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Mittag ins Plus

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 12,57 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 12,57 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,80 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,43 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 527.496 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,08 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.02.2025 bei 11,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,22 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,342 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,26 EUR.

Am 27.02.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,55 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 226,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,85 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.04.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,738 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich im Plus

Montagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester