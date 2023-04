AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE steigt am Donnerstagvormittag

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 30,65 EUR

0,96% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 30,53 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 30,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,36 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.362 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 32,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,49 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 56,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,50 EUR.

Am 27.10.2022 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,87 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

So stuften die Analysten die AIXTRON SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Februar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst

AIXTRON-Aktie gibt nach Rückschlag wieder Gas: Analyst sieht Kaufchance

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE