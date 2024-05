AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 22,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 22,02 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 22,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 10.122 Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,15 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,29 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,32 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,399 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,30 EUR aus.

Am 25.04.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 118,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 77,23 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart im Plus

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt in Grün: MDAX liegt zum Handelsstart im Plus