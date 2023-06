AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 30,00 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 11:49 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 29,98 EUR zu. Bei 29,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 181.468 Stück.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 20,16 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 47,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,75 EUR.

Am 27.04.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,86 Prozent auf 77,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,59 EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

