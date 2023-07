AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 28,10 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 28,10 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 28,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78.157 AIXTRON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 14,63 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2022 auf bis zu 21,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 30,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 33,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.04.2023. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,20 EUR – das entspricht einem Minus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,59 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

