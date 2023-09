AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Nachmittag nordwärts

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 36,81 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 36,81 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 36,92 EUR. Mit einem Wert von 36,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.804 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,20 EUR an. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 1,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,33 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 39,34 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,20 EUR aus.

AIXTRON SE gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

