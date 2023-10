AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Freitagmittag auf rotes Terrain

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 32,52 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,6 Prozent auf 32,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,03 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 247.560 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 37,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,39 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 36,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,20 EUR an.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 102,48 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

