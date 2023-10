AIXTRON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von AIXTRON SE

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 32,52 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 32,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 32,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 412.148 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 14,39 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 23,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,20 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,48 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 173,50 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,29 EUR je Aktie.

