AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 33,22 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 33,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 33,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.742 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 10,70 Prozent niedriger. Bei 23,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,20 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,50 EUR umgesetzt, gegenüber 102,48 EUR im Vorjahreszeitraum.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

