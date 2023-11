AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Mittag auf rotes Terrain

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 27,71 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,71 EUR ab. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 27,60 EUR ein. Bei 28,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 105.546 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 37,20 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 34,25 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 40,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 29.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,25 EUR je Aktie belaufen.

