AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag höher

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 35,10 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 35,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 35,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 204.521 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,20 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 5,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,40 EUR ab. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 43,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,60 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

