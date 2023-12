AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 35,02 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 35,02 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 35,16 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 406.492 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 37,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 5,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 24,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 40,60 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 165,00 EUR gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,25 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

