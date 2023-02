AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Nachmittag ins Minus

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 26,17 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 26,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 667.166 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2022 bei 15,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 72,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,75 EUR.

Am 27.10.2022 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Umsatzseitig wurden 88,87 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 67,70 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.02.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 27.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2022 0,840 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

AIXTRON-Aktie bricht ein: Deutsche Bank Research streicht Kaufempfehlung für AIXTRON

Apple-Aktie an NASDAQ gesucht: Apple will offenbar eigene Displays in mobile Geräte einbauen

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE