AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Mittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 13,47 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 13,47 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,51 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 171.501 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 36,18 EUR markierte der Titel am 16.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 168,70 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.01.2025 (12,69 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,381 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,24 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 156,33 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

