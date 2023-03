AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 28,74 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,70 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 29,01 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 206.745 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,77 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,28 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 76,54 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,50 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 88,87 EUR im Vergleich zu 67,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert. AIXTRON SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,834 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

