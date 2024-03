AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Donnerstagvormittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 27,18 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 27,18 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 27,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.754 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 46,76 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 24,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 10,23 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,401 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,310 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,35 EUR aus.

Am 26.10.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Hot Stocks heute: Hop oder Top an den Märkten - AIXTRON in der Besprechung

Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt letztendlich

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus