AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AIXTRON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,94 EUR.

Im XETRA-Handel kam die AIXTRON SE-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 12,94 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,96 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 12,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.420 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 27,60 EUR erreichte der Titel am 07.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 113,37 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR ab. Mit Abgaben von 14,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,342 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,26 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.02.2025. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 226,74 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 214,21 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,738 EUR je Aktie belaufen.

