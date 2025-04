AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE mit herben Abschlägen am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,2 Prozent auf 8,54 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 7,2 Prozent bei 8,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 8,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,49 EUR. Bisher wurden heute 80.147 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 183,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Abschläge von 1,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,227 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 16,26 EUR angegeben.

AIXTRON SE ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,55 EUR je Aktie verdient. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,733 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

