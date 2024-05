AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 22,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 22,50 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 22,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 452.847 AIXTRON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 77,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 21,29 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 5,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,399 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 25.04.2024 vor. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 118,31 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,23 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

