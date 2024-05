AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag gefragt

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 22,63 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 09:06 Uhr 1,8 Prozent. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 22,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,90 EUR. Bisher wurden heute 40.189 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (21,29 EUR). Mit Abgaben von 5,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,399 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 32,91 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

