AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,08 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 28,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 28,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,84 EUR. Bisher wurden heute 5.510 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 37,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,48 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,40 EUR am 27.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 40,60 EUR.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 04.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,25 EUR je Aktie.

