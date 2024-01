AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 33,89 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 33,89 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 33,64 EUR. Bei 34,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90.507 AIXTRON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,40 EUR am 27.04.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 38,73 EUR.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 165,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 88,87 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

