AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 34,15 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 34,15 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,57 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 34,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 154.894 AIXTRON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,81 Prozent. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 38,73 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 88,87 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 04.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

