AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag billiger

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 34,08 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 34,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 33,91 EUR. Bei 34,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 12.825 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 14,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Abschläge von 28,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,73 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 165,00 EUR gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 29.02.2024 gerechnet. Am 04.03.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

