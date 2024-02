AIXTRON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von AIXTRON SE

Aktie im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 33,16 EUR ab.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 33,16 EUR ab. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 33,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.092 AIXTRON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,30 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 26,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,90 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

