AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verliert am Nachmittag

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 33,13 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 33,13 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 32,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,78 EUR. Zuletzt wechselten 187.326 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 28.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 24,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,35 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,310 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,421 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 38,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 165,00 EUR umgesetzt, gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

