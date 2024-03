AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 26,44 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 26,44 EUR abwärts. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 26,42 EUR. Bei 27,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 368.977 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 33,72 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,40 EUR am 28.04.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,401 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,35 EUR an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,67 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 vorlegen. Am 24.04.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht