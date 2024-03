AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 27,25 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 27,25 EUR. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 27,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,36 EUR. Zuletzt wechselten 12.091 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. 46,39 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 24,40 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 10,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,310 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,401 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,35 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 26.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 25.04.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

