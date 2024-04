AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 23,07 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 15:51 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 23,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,82 EUR. Bisher wurden heute 258.281 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 72,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,48 EUR am 05.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 2,56 Prozent Luft nach unten.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,405 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,02 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 141,01 Prozent auf 214,18 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

