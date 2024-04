AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Vormittag ins Plus

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 22,81 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 22,81 EUR. Bei 22,96 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.367 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,88 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 1,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,405 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,02 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 29.02.2024. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

