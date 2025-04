AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 9,55 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 9,55 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 9,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 58.666 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 24,18 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 153,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,52 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,227 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,83 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.02.2025. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 226,74 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 214,21 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. AIXTRON SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,724 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

