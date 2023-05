AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 26,77 EUR

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 26,74 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 26,72 EUR. Bei 27,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 187.129 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 32,21 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 16,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 20,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 32,64 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,75 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,12 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 88,59 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 77,20 EUR.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,24 EUR je Aktie.

