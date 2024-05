AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 22,54 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 22,54 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,45 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,46 EUR. Zuletzt wechselten 16.946 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 76,97 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,29 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,397 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,91 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 25.04.2024. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,22 EUR je Aktie belaufen.

