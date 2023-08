AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 35,21 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 35,21 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 35,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.426 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,74 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,33 EUR am 07.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,00 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,48 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AIXTRON SE eingefahren

AIXTRON-Aktie springt zweistellig an: AIXTRON steigert Umsatz und Gewinn deutlich und erhöht Prognose