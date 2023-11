AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Mittwochmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 27,53 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 27,53 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 27,36 EUR. Mit einem Wert von 27,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 64.972 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 37,20 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 35,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (24,40 EUR). Abschläge von 11,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,60 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 165,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,25 EUR je Aktie.

