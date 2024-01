AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 33,33 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 33,33 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,16 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 120.905 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 36,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,73 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165,00 EUR – ein Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 88,87 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. AIXTRON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

