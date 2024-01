AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteidigt am Vormittag Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 33,67 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 33,67 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 33,95 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 33,64 EUR. Bei 33,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.344 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,53 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,73 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165,00 EUR – ein Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 88,87 EUR erwirtschaftet hatte.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich im Plus

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester