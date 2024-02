AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 34,58 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 34,58 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 34,73 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,37 EUR. Zuletzt wechselten 164.231 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 15,36 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,40 EUR am 28.04.2023. Mit einem Kursverlust von 29,44 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,421 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,310 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,90 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 165,00 EUR umgesetzt, gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen