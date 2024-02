AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 33,44 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 33,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 33,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,37 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.230 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 24,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,421 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,90 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 165,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.03.2025.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

