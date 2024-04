AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag im Aufwind

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 23,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,2 Prozent auf 23,60 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,60 EUR aus. Bei 23,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 251.759 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,03 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 22,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,75 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,405 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,02 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 29.02.2024. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 214,18 EUR – ein Plus von 141,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 88,87 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. AIXTRON SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

