AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE steigt am Vormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 23,40 EUR zu.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 23,40 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,24 EUR. Bisher wurden heute 67.580 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 3,93 Prozent sinken.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,405 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 35,02 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 29.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

