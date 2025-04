AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag in Rot

Kurs der AIXTRON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 9,52 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 9,52 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,27 EUR ab. Bei 9,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.180 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 24,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 154,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,203 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,722 EUR in den Büchern stehen haben wird.

