AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag billiger

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 22,26 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,9 Prozent auf 22,26 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 22,24 EUR. Bei 22,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.865 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 79,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.04.2024 Kursverluste bis auf 21,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,36 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,397 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,91 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.04.2024. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Börse Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Start steigen

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart im Plus