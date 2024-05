AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 22,25 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 22,25 EUR ab. Bei 22,07 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 99.716 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 4,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,397 EUR belaufen. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 32,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 25.04.2024 vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent auf 118,31 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Börse Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Start steigen

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart im Plus