AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 32,85 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 32,85 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,41 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 57.302 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 37,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 23,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 38,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,20 EUR.

Am 27.07.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,50 EUR – ein Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 102,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

