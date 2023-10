AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag höher

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 33,11 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 33,11 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 33,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 32,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.355 AIXTRON SE-Aktien.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 37,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,35 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,76 EUR ab. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 39,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,20 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 173,50 EUR gegenüber 102,48 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. AIXTRON SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Aktie aus.

