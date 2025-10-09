AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 14,29 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 14,29 EUR zu. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,42 EUR zu. Bei 13,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 361.853 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 16,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2025). Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 16,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 40,85 Prozent sinken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,179 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,722 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

