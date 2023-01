AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 28,37 EUR ab. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 28,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,81 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.898 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 32,21 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,92 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,20 EUR ab. Mit Abgaben von 86,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 31,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.10.2022. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,87 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 27.02.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,875 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

