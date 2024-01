AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Mittwochmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 33,64 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 33,64 EUR zu. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 33,88 EUR. Mit einem Wert von 33,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 211.744 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 37,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,90 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 165,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

