AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 33,20 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 33,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 33,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,77 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 323.917 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 20,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 26,51 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 38,90 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,67 Prozent auf 165,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

